UNICS победил Phoenix AZE на групповом этапе по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего

Завершился первый день группового этапа по фиджитал-баскетболу со Сбером в рамках Игр Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.

Российская команда UNICS в упорном матче нанесла поражение азербайджанской команде Phoenix AZE.

Этот матч потрепал нервы всем болельщикам, особенно казанским. В цифровой части UNICS уступил с довольно неприятным разрывом, но на паркете парни показали уверенную игру, несмотря на напор команды из Азербайджана.

Группа А: UNICS (Россия) vs Phoenix AZE (Азербайджан) — 26:25 (симулятор 13:15, физика 19:6), R10 Team USA (США) vs Partizan Esports (Сербия) — 31:18 (20:11, 10:8).

Группа В: Im Possible vs LES GUEPARDS — 35:36 (19:10, 16:26), URAL BASKET vs Dangerous — 36:32 (20:16, 16:16).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

