Пестушко: у спортсменов на Играх Будущего задача простая — обороняться и пропустить как можно меньше

Нападающий команды Ak Bars Максим Пестушко признался, что до участия в Играх Будущего не играл в хоккейный симулятор.

«В своё время любил поиграть в футбольный симулятор, поскольку хоккея в жизни было предостаточно. И этот вид на приставке проходил мимо меня. Буквально за два месяца с нуля удалось добиться прогресса. Но у спортсменов задача здесь простая — обороняться и пропустить как можно меньше. Свои лучшие качества мы должны продемонстрировать на льду», — заявил он RT.

Полностью интервью Пестушко читайте на сайте RT.

Ранее Пестушко рассказал о решении принять участие в турнире по фиджитал-хоккею на Играх Будущего.