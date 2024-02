Looking For 0rg победила Zero Tenacity на групповом этапе CS 2 + лазертаг на Играх Будущего

Завершился первый день группового этапа CS 2 + лазертаг в рамках Игр Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.

Российская команда Looking For 0rg в матче первого тура группы А нанесла поражение команде Zero Tenacity из Боснии и Герцеговины.

Zero Tenacity слаженно отработала на первой карте. Но дальше случился яркий камбэк. Looking For 0rg забрала вторую карту в CS 2, лазертаг и победу в матче.

Встречи группы А:

Looking For 0rg (Россия) — Zero Tenacity (Босния Герцеговина) — 2:1 (симулятор 1:1, физика 1:0);

Ramboot R10 (Испания) — HOTU (Россия) — 0:3 (симулятор 0:2, физика 0:1).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.