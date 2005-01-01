Чакаревич: Карри ничем не запомнился в финале чемпионата мира среди юношей в 2007-м

Баскетболист команды Partizan Esports и бывший игрок сборной Сербии Марко Чакаревич вспомнил победу на домашнем чемпионате мира среди юношей до 19 лет в 2007-м.

«Этот успех навсегда останется со мной. Это невероятно значимый, весомый момент для всей Сербии. Только представьте себе: мы дома завоевали золотые медали первенства планеты, да ещё и в финале одолели казавшуюся непобедимой сборную США. Когда сейчас начинаешь изучать их состав, удивляешься, как мы вообще выиграли: Стефен Карри, Патрик Беверли, Деандре Джордан. Пусть не все из нашей команды в итоге выросли в звёзд, как многие соперники, в историю мы всё равно вошли», — заявил баскетболист RT.

Он также рассказал, чем Стефен Карри запомнился в финале.

«Самое интересное, что ничем. Да, забросил несколько мячей, но не сказать чтобы феерил. Держался в тени, как и остальные американцы. Зато сейчас понимаешь, с каким мастером пересёкся», — отметил он.

Полностью интервью Чакаревича читайте на сайте RT.

Ранее Чакаревич признался, что ради Игр Будущего решил продолжить карьеру.