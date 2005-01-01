Экс-игрок «Локомотива» Шишкин: соперники в фиджитал-футболе на Играх Будущего очень сильные

Экс-игрок «Локомотива», а ныне лидер и основатель коллектива Phoenix Роман Шишкин рассказал, как создавалась команда, и оценил уровень соперников на турнире по фиджитал-футболу на Играх Будущего.

«Возможность собрать коллектив появилась благодаря поддержке компании MSN. Можно сказать, собственноручно этим занимался. (Смеётся.) За короткий срок сформировали состав. Причём в него вошли как киберспортсмены, так и специалисты по спортивной части — бывшие футболисты с большим опытом выступлений. Попробовали поиграть вместе, понравилось, а уже в мае выступили на предварительном турнире — V фиджитал-играх. Там мы одержали победу, благодаря чему получили шанс принять участие в Играх Будущего в Казани», — заявил Шишкин RT.

Он также отметил, что Phoenix нельзя назвать единоличным фаворитом турнира.

«Соперники у нас очень сильные: чего стоят коллективы из Бразилии R10 Team и Tamo Junto, наши «Локомотив» и Rotor. Придётся очень непросто. Но, разумеется, мы будем стараться оправдать доверие своих болельщиков», — добавил Шишкин.

Полностью интервью с Шишкиным читайте на сайте RT.

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