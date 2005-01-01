Чернышенко: Dota 2 гораздо сложнее, чем шахматы

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл краткий экскурс по Dota 2 для главы государства Владимира Путина.

«Билеты на Dota 2 на Играх Будущего были проданы в течение нескольких минут, сразу разлетелись. Сейчас это самая популярная дисциплина. Это гораздо сложнее, чем шахматы. Здесь 121 фигура с разными ролями и абсолютно непредсказуемо. Финал чемпионата мира по этой игре смотрело больше человек, чем финал Олимпийских игр в Токио. Я когда узнал, был в шоке», — заявил Чернышенко.

Все билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2, который пройдёт в рамках Игр Будущего, были раскуплены через несколько минут после старта продаж. Соревнования по дисциплине «фиджитал MOBA» (Dota 2 + суперфинал) проходят в центре «Казань Экспо» с 19 по 25 февраля.

Игры Будущего — инновационный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.