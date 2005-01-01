Шишкин — о фиджитал-играх: масштабный проект, который ждёт большое будущее

Лидер и основатель команды Phoenix Роман Шишкин поделился мнением о фиджитал-турнире «Игры Будущего» в Казани.

«Двое суток назад я прибыл на турнир, а сегодня посетил церемонию открытия Игр Будущего. Говорят, это масштабный проект, который ждёт большое будущее. Думаю, так и есть. Что касается нашей команды, то с нетерпением ждём начала турнира. Хочется побыстрее окунуться в тренировочный и игровой процессы», — заявил Шишкин RT.

Полностью интервью с Шишкиным читайте на сайте RT.

Ранее Шишкин рассказал, как создавалась команда, и оценил уровень соперников на турнире по фиджитал-футболу на Играх Будущего.