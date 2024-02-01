Американский хоккеист назвал Дацюка волшебником
Хоккеист команды Quetzales Mexico NA Карлос Форнарис рассказал, какой хоккеист ему нравится из россиян.
«Тут и думать нечего. Павел Дацюк. Волшебник, и этим всё сказано», — заявил Форнарис RT.
Он также ответил на вопрос, побьёт ли Александр Овечкин рекорд результативности НХЛ Уэйна Гретцки.
«Надеюсь. Про Ови могу сказать, что это мастер с самым мощным броском, который я когда-либо видел», — добавил Форнарис.
Полностью интервью с Форнарисом читайте на сайте RT.
Ранее Форнарис высказался о первых впечатлениях о Казани.