Хоккеист из США Форнарис: инфраструктура для Игр Будущего поражает

Хоккеист команды Quetzales Mexico NA Карлос Форнарис высказался о первых впечатлениях о Казани.

«Я здесь впервые, но пока всё безумно нравится. Интересный красивый город. Уже успел побывать в местном кремле. Исторический центр мне показал партнёр по команде Андрей. Он же сводил меня в свой любимый ресторан. Ну а инфраструктура для Игр Будущего вовсе поражает. Посмотрите, на какой большой арене проводятся хоккейные матчи и сколько зрителей присутствует на трибунах», — заявил Форнарис RT.

Полностью интервью с Форнарисом читайте на сайте RT.

Ранее Форнарис признался, что родственники в США с интересом смотрят трансляции матчей Игр Будущего.