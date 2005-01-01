Форнарис признался, что родственники в США с интересом смотрят трансляции матчей Игр Будущего

Нападающий североамериканской команды Quetzales Mexico NA Карлос Форнарис рассказал об интересе родственников к Играм Будущего в Казани.

«Мне постоянно пишут отец и жена. Папа даже сказал, что фиджитал-хоккей — теперь его любимый вид спорта. Кроме того, они смотрят онлайн-трансляции всех матчей Quetzales Mexico NA в интернете», — заявил Форнарис RT.

Он также ответил на вопрос, как родные отнеслись к поездке в Россию.

«Поначалу родственники переживали. Всё-таки Казань находится очень далеко от США. Но сейчас, когда я уже добрался, а они посмотрели несколько трансляций, стали по-хорошему завидовать», — добавил Форнарис.

Ранее Форнарис высказался о первой победе на Играх Будущего.