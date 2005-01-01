Форнарис — о первой победе на Играх Будущего: это по-настоящему классный день

Хоккеист команды Quetzales Mexico NA Карлос Форнарис высказался о первой победе на Играх Будущего.

«Это по-настоящему классный день. Конечно, мы немного расстроились, когда уступили в дебютном матче. Признаюсь, отчасти помешало и излишнее давление. Но с Barys Cyber Team всё получилось куда лучше. Даже сам не помню, сколько забил. Главное, взяли верх», — заявил Форнарис RT.

Он также рассказал, ощущал ли поддержку со стороны болельщиков.

«Разумеется. Честно говоря, это было даже немного странно. В России к нам относятся очень хорошо. Просто удивительно, как тепло нас здесь встретили. Некоторые люди поддерживают именно нашу команду. Для меня это тоже в новинку. Непривычно, например, давать так много интервью, но безумно приятно. Понимаем, Игры Будущего пролетят мгновенно, и стараемся наслаждаться каждым моментом», — добавил Форнарис.

Ранее хоккеист Liga Pro Team Павел Здунов ответил на вопрос, не изменил ли он мнения относительно профессиональной карьеры, о завершении которой объявил в ноябре прошлого года.