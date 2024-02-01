Здунов: возвращение в профессиональный хоккей не состоится, другое дело — фиджитал-хоккей

Хоккеист Liga Pro Team Павел Здунов ответил на вопрос, не изменил ли он мнения касаемо профессиональной карьеры, о завершении которой объявил в ноябре прошлого года.

«Точно нет. Окончательно повесил коньки на гвоздь. Возвращение в профессиональный хоккей не состоится. Другое дело — фиджитал-хоккей. Тут я продолжаю выступать с большим удовольствием», — заявил Здунов RT.

Хоккеист также рассказал, следит ли он за матчами регулярного чемпионата КХЛ.

«Да, пока взял паузу (улыбается). Зато с большим интересом наблюдаю за футболом. Ну и за фиджитал-хоккеем, разумеется», — добавил он.

Полностью интервью хоккеиста читайте на сайте RT.

Ранее Здунов прокомментировал драку в матче с Baltic Select в рамках Игр Будущего.