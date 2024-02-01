Здунов — о драке с Baltic Select: как только прозвучала финальная сирена, тут же пожали друг другу руки

Хоккеист Liga Pro Team Павел Здунов прокомментировал драку в матче с Baltic Select в рамках Игр Будущего.

«Мы действительно были заряженными. Да и соперники постоянно подстёгивали и задирали. Они вытащили из нас эмоции. Да, где-то не сдержались. Это абсолютно нормально. На площадке всегда есть место подобным проявлениям. Поверьте, как только прозвучала финальная сирена, тут же пожали друг другу руки и оставили весь негатив на площадке», — заявил он RT.

Полностью интервью хоккеиста читайте на сайте RT.

Ранее Здунов рассказал об атмосфере на «Татнефть Арене» после стартовых матчей на Играх Будущего.