Хоккеист Здунов: когда бросаешь взгляд на зрителей, испытываешь самые тёплые чувства

Хоккеист Liga Pro Team Павел Здунов рассказал об атмосфере «Татнефть Арены» после стартовых матчей на Играх Будущего.

«Конечно, всегда приятно играть при полных трибунах. Но на меня даже по ходу профессиональной карьеры это никогда не оказывало дополнительного давления. Или же, напротив, чрезмерно не мотивировало. Просто уже на автомате слышу исключительно партнёров и тренеров. Но когда выходишь со льда, бросаешь взгляд на зрителей, испытываешь самые тёплые чувства. Всегда приятно, когда тебя поддерживают», — заявил он RT.

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Ранее Здунов прокомментировал удачный старт команды и победы в первых двух противостояниях Игр Будущего.