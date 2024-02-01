Здунов — о победах Liga Pro Team: ехали на Игры Будущего с мыслью, что являемся главными претендентами

Хоккеист Liga Pro Team Павел Здунов прокомментировал удачный старт команды и победы в первых двух противостояниях Игр Будущего.

«Я бы не сказал, что всё складывалось для нас прямо-таки просто, несмотря на большую разницу в счёте. Но не скрою: ехали в Казань с мыслью, что именно мы являемся главными претендентами на победу. С верой в это и выходим на лёд. Вместе с тем нам не было легко ни в первом матче — с Barys Cyber Team, ни во втором — с Baltic Select. Просто в первой встрече действовали будто вполсилы. Она потому и вышла несколько скомканной. Вчера же решили полностью выложиться на площадке. Отсюда и результат», — сказал он RT.

Полностью интервью Здунова читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что на Играх Будущего десять стран подписали соглашение о намерении создать лигу кибатлетики.