Ak Bars победил Feniks и вышел в полуфинал фиджитал-хоккея на Играх Будущего

Завершился третий день группового этапа турнира «Лига Ставок фиджитал-хоккей» в рамках Игр Будущего.

Казанский Ak Bars продолжил победную серию, одолел узбекский Feniks со счётом 6:3 и вышел в полуфинал фиджитал-турнира.

Российский коллектив Liga Pro Team одержал победу над мексиканским Quetzales México NA (13:7) и без поражений добрался до полуфинальной стадии. Гости из Казахстана — Barys Cyber Team — уступили латвийской Baltic Select Team (6:12) и покинули турнир с тремя поражениями.

В заключительном матче дня противостояние между отечественным COSMOS X17 и Inter завершилось победой первых со счётом 13:4.

В стадию 1/2 соревнований прошли Baltic Select, Liga Pro Team, COSMOS X17 и Ak Bars.

Результаты дня выглядят следующим образом:

Группа А: Liga Pro Team (Россия) — Quetzales México NA (Мексика) — 13:7, Baltic Select (Латвия) — Barys Cyber Team (Казахстан) — 12:6.

Группа B: Ak Bars (Россия) — Feniks (Узбекистан) — 6:3, COSMOS X17 (Россия) — Inter — 13:4.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital), а также проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.