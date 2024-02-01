Штырков — о целях на Играх Будущего: с учётом вложенных сил, думаю, заслуживаем трофея

Капитан команды по фиджитал-единоборствам Gamers of Fighters боец Иван Штырков ответил на вопрос о том, какие цели ставит на Играх Будущего.

«Конечно, мы хотим победить. Тренировки были такими же, как перед профессиональным турниром. Сделали всё возможное, чтобы подойти к Играм Будущего на 100% готовыми, причём речь идёт как о физическом, так и о цифровом этапах. С учётом вложенных сил, стараний, думаю, мы заслуживаем трофея. Но посмотрим, как всё сложится. Соревнования построены таким образом, что каждое очко может быть решающим», — заявил Штырков RT.

Полностью интервью Штыркова читайте на сайте RT.

Ранее Штырков ответил, не мешала ли подготовка к Играм Будущего тренировкам перед боем с Вагабом Вагабовым по правилам кикбоксинга.