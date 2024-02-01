Штырков заявил, что подготовка к Играм Будущего не мешала тренировкам перед боем с Вагабовым

Боец Иван Штырков ответил, не мешала ли подготовка команды Gamers of Fighters к Играм Будущего тренировкам перед боем с Вагабом Вагабовым по правилам кикбоксинга.

«Нет, ведь большинство медийных моментов делалось прямо здесь, на месте. Да, посетили первый этап жеребьёвки в Москве, но это было ещё до того, как был назначен поединок с Вагабовым. Кстати, в той командировке эта идея и родилась. Таким образом, от тренировочного процесса меня это не отвлекало, хотя определённую часть времени и приходилось тратить на решение определённых вопросов. И речь идёт не только о команде на Игры Будущего, но и о всём клубе «Архангел Михаил» в целом. У нас здесь много и молодых, и опытных спортсменов, каждому нужно уделить хотя бы немного времени: одному что-то подсказать, с другим поговорить. Конечно, эмоционально это немного выхолащивает, но также делает более дисциплинированным, учит грамотно распределять время.

Могу смело сказать, подготовка к бою с Вагабовым прошла отлично. По первоначальным планам мы должны были биться 3 февраля на турнире RCC Fair Fight 24, но по определённым причинам схватка была перенесена на 24-е число. Из-за этого тренировочный процесс был немного продлён», — заявил Штырков RT.

Полностью интервью Штыркова читайте на сайте RT.

Ранее Штырков рассказал, пытался ли привлечь в коллектив экс-чемпиона UFC Петра Яна.