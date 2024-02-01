Спортдиректор Игр Будущего допустил, что Валиева могла бы сыграть в фиджитал-хоккей

Спортивный директор Игр Будущего Владислав Ершов высказался о возможном участии российской фигуристки Камилы Валиевой в турнире.

«Камила, наверное, могла бы сыграть в хоккей, у нас открытая мультигендерная заявка. Например, в ММА у нас в одной команде под одним брендом выступят три мужчины и женщина», — сказал Ершов на пресс-конференции.

Напомним, что 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее Татьяна Навка заявила, что Валиева сможет выступать в её шоу.