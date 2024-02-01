Делегация КНДР примет участие в Играх Будущего

Делегация КНДР на уровне замминистра спорта примет участие в Играх Будущего.

«Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И. Мацегора проводил делегацию Министерства физической культуры и спорта КНДР во главе с заместителем министра О Гван Хёком, которая примет участие в Играх Будущего в Казани», — говорится в сообщении посольства России в КНДР.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх Будущего.