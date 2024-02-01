Frame Tamer: фиджитал-игры — это новое направление, в котором ребята могут развить себя и завоевать титулы

Российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer, рассказал, как можно привлечь внимание молодёжи к Играм Будущего.

«Да миллионом вещей. Например, развитием. Молодёжь сейчас только об этом и думает. Мир меняется, приходят новые технологии, и в них надо разбираться, как-то соответствовать, искать своё место. Это сделать тяжело. И сейчас появились фиджитал-игры — новое направление, в котором ребята могут развить себя, завоевать титулы. Раньше они просто играли, а сейчас соревнования будут проводиться в формате той же Олимпиады», — сказал Frame Tamer RT.

Он также ответил, как Игры Будущего могут заинтересовать взрослое поколение.

«Мне кажется, для более взрослых людей это очень противоречивый формат. Много неона, слишком всё футуристично. Они же любят консерватизм и редко принимают новое. Конечно, не все, но большинство. Фиджитал для них очень яркий, динамичный и, может, даже пугающий», — добавил он.

Полностью интервью с Ермолаевым читайте на сайте RT.

Ранее Frame Tamer высказался о комментировании дисциплин на Играх Будущего.