Frame Tamer: как стримеру, мне иногда кажется, будто у меня задачи посложнее, чем у комментатора

Российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer, ответил на вопрос, какую дисциплину на Играх Будущего он хотел бы комментировать.

«Я бы, скорее, не останавливался на какой-то конкретной дисциплине, а обозревал происходящее на поле или экране. Мне кажется, тут надо подстраиваться под событие. Например, если дают космическую тематику, то надо предоставлять информацию по этой теме. На мой взгляд, во время эфира нужно оставаться пластичным, не терять нить повествования, быть свежим, энергичным.

У комментаторов же всегда присутствует этот звон в голосе, когда они описывают или объявляют какие-то вещи. А я, как стример, привык работать не только интонацией, но и лицом. Иногда кажется, будто у меня задачи посложнее, ведь приходится напрягаться в визуальном плане», — сказал он RT.

Полностью интервью с Ермолаевым читайте на сайте RT.

Ранее Frame Tamer высказал своё мнение о формате Игр Будущего.