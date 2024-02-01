Frame Tamer: благодаря фиджиталу крутой спортсмен поддерживает простого парня с джойстиком

Российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer, высказал своё мнение о формате Игр Будущего, которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.

«Мне нравится, когда происходит нечто новое. Приятное ощущение причастности к чему-то большому и великому. Есть чувство, что это направление будет развиваться и им заинтересуются во всём мире, а фиджитал станет самостоятельной дисциплиной. Мне странно осознавать, что я будто нахожусь у истоков развития всего этого.

Очень нравится совмещение этих двух миров. Например, обычные футболисты чувствуют себя серьёзными дядями, а киберспортсменов оценивают с позиции «ну играют там в компьютер, и пусть». А благодаря фиджиталу можно наблюдать за тем, как стоит здоровый, крутой спортсмен и поддерживает простого парня, который держит джойстик. Ведь успех зависит и от него тоже. Благодаря этому направлению геймеров приравняли к профессиональным атлетам», — сказал он RT.

Полностью интервью с Ермолаевым читайте на сайте RT.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что волонтёры из 30 стран будут задействованы на Играх Будущего.