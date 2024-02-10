Чернышенко: волонтёры из 30 стран будут задействованы на Играх Будущего

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о ходе подготовки к Играм Будущего в Казани.

«Всего на Играх будет более 2 тыс. волонтеров из 30 стран. Также заслушали доклады по готовности и прибытию команд, в том числе международных участников», — цитирует Чернышенко пресс-служба оргкомитета соревнований.

По его словам, в Казани всё готово к тому, чтобы 21 февраля церемония открытия начала новую эпоху развития фиджитал-спорта.

«Которую по поручению нашего президента Владимира Путина мы здесь готовили почти 450 дней и сейчас вышли на финишную прямую», — заключил Чернышенко.

Помогать проводить Игры Будущего на безвозмездной основе приедут представители Великобритании, Греции, Индии, Италии, Колумбии, Латвии, Ливана, ОАЭ, Турции и других стран.

Игры Будущего состоятся в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх Будущего.