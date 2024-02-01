Frame Tamer: аналогов Играм Будущего нет

Российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer, объяснил, почему считает Игры Будущего уникальным проектом.

«Как мне кажется, в таком виде эти два рода состязаний ещё никто не совмещал. Мне всё это напоминает фильмы про будущее — лазеры, космолёты, соревнования в воздухе. Аналогов Играм Будущего нет. И кажется удивительным, что впервые нечто подобное начинают делать только сейчас. Причём именно в России, а это очень здорово. В этом есть крутость», — заявил он RT.

Полностью интервью с Ермолаевым читайте на сайте RT.

Ранее Frame Tamer высказал своё мнение о формате Игр Будущего.