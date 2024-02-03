Ласицкене пока не видит смысла анализировать причины своих невысоких прыжков

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оценила своё выступление на турнире «Русская зима» в Москве.

«Сегодня я показала свой лучший результат в сезоне. Не вижу смысла анализировать, искать причины. Для меня эта высота является хорошим результатом. Я старалась и боролась», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Ласицкене завоевала серебряную медаль с результатом 1,91 м. Победу одержала Наталья Спиридонова (1,93). Тройку замкнула Кристина Королёва (1,91).

31-летняя Ласицкене на Олимпиаде в Токио победила с результатом 2,04 м. Её личный рекорд — 2,06.

Ранее сообщалось, что 19-летний белорус Матвей Волков стал победителем «Русской зимы» в прыжках с шестом.