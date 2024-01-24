Crónica: «Манчестер Сити» интересуется четырьмя игроками «Жироны»

Четыре игрока «Жироны» входят в сферу интересов «Манчестер Сити».

По информации Crónica Global, спортивный директор английского клуба Чики Бегиристайн посетил матч между «Жироной» и «Севильей» (5:1).

Отмечается, что основной целью приезда было последить за Артёмом Довбиком, Виктором Цыганковым, Савио Морейрой и Яном Коуту.

Испанский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, в 21 матче набрав 52 очка.

Ранее сообщалось, что «Жирона» разгромила «Севилью», Довбик оформил хет-трик за шесть минут.