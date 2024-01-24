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Crónica: «Манчестер Сити» интересуется четырьмя игроками «Жироны»

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Четыре игрока «Жироны» входят в сферу интересов «Манчестер Сити».
Crónica: «Манчестер Сити» интересуется четырьмя игроками «Жироны»
  • AP
  • © Manu Fernandez

По информации Crónica Global, спортивный директор английского клуба Чики Бегиристайн посетил матч между «Жироной» и «Севильей» (5:1). 

Отмечается, что основной целью приезда было последить за Артёмом Довбиком, Виктором Цыганковым, Савио Морейрой и Яном Коуту.

Испанский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, в 21 матче набрав 52 очка. 

Ранее сообщалось, что «Жирона» разгромила «Севилью», Довбик оформил хет-трик за шесть минут.

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