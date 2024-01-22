«Жирона» разгромила «Севилью», Довбик оформил хет-трик за шесть минут

«Севилья» в гостях потерпела разгромное поражение от «Жироны» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Каталонии.

В составе победителей хет-трик за шесть минут оформил украинский падающий «Жироны» Артём Довбик (13-я, 15-я, 19-я минуты). Также отличился Виктор Цыганков (56-я) и Кристиан Стуани (89-я). У проигравших мяч забил Исаак Ромеро (10-я).

«Жирона» с 52 очками вновь вышла в лидеры Примеры. «Севилья» (16 очков) занимает второе место. На второй позиции располагается «Реал» (51), у которого игра в запасе.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном победил «Сельту» в Примере.























