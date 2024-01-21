«Реал Сосьедад» с Захаряном победил «Сельту» в Примере

«Реал Сосьедад» в гостях нанёс поражение «Сельте» в матче 21-го туру чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Балаидос» в Виго завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Сан-Себастьяна.

Победный мяч забил Брайс Мендес (11-я минута). Арсен Захарян появился на поле ближе к концу второго тайма. 20-летний российский хавбек заменил Беньята Туррьентеса (78-я). Полузащитник сборной России не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» (35 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Сельта» (17) располагается на 16-й позиции.

Ранее бывший нападающий «Расинга» Дмитрий Радченко заявил, что Захарян так и не выиграл конкуренцию за место в стартовом составе «Реал Сосьедад».