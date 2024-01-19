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Радченко: процесс адаптации Захаряна в «Реал Сосьедад» затянулся

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Бывший нападающий «Расинга» Дмитрий Радченко заявил, что полузащитник Арсен Захарян так и не выиграл конкуренцию за место в стартовом составе «Реал Сосьедад».

«Как влияет испанский футбол на Арсена Захаряна? На данный момент прошло достаточно времени, и он не выиграл конкуренцию за место в основном составе и выходит только в Кубке. К сожалению, процесс адаптации затянулся», — цитирует Дмитрия Радченко odds.ru.

Он подчеркнул, что никто россиянину место в составе просто так отдавать не будет.

«Арсен считается легионером, и ему нужно быть на голову выше местных футболистов. В Испании совсем другой менталитет. Ему нужно продолжать работать на 100% и не опускать руки. Если он перестанет это делать, то там этот вопрос решается быстро. У Арсена есть все шансы закрепиться в этом клубе. Но, надеюсь, у него в планах есть шансы попробовать себя не только в «Сосьедаде», — добавил Радченко.

Игрок в сезоне-2023/24 в 20 матчах за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетику» в матче Примеры.

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