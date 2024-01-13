«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетику» в матче Примеры

«Реал Сосьедад» в гостях потерпел поражение в баскском дерби в рамках матча 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эрнесто Вальверде.

В составе победителей мячи забил Алекс Беренгер (30-я, 42-я минуты). У проигравших отличился Микель Оярсабаль (88-я).

Арсен Захарян вышел в стартовом составе и провёл на поле 62 минуты. 20-летний российский хавбек сделал 34 касания мяча, два удара по воротам, два отбора.

«Реал Сосьедад» (32 очка) занимает шестое место в турнирной таблице. «Атлетик» (41) — третье. Лидирует в чемпионате «Реал» (48).

Ранее Константин Тюкавин заявил, что критика Захаряна необоснованна.