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«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетику» в матче Примеры

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«Реал Сосьедад» в гостях потерпел поражение в баскском дерби в рамках матча 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетику» в матче Примеры
  • globallookpress.com
  • © Ricardo Larreina

Игра на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао завершилась со счётом 2:1  в пользу команды Эрнесто Вальверде.

В составе победителей мячи забил Алекс Беренгер (30-я, 42-я минуты). У проигравших отличился  Микель Оярсабаль (88-я).

Арсен Захарян вышел в стартовом составе и провёл на поле 62 минуты. 20-летний российский хавбек сделал 34 касания мяча, два удара по воротам, два отбора.

«Реал Сосьедад» (32 очка) занимает шестое место в турнирной таблице. «Атлетик» (41) — третье. Лидирует в чемпионате «Реал» (48).

Ранее Константин Тюкавин заявил, что критика Захаряна необоснованна.

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