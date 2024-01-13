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Тюкавин: критика Захаряна необоснованна, он играет постоянно

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о критике в адрес полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
Тюкавин: критика Захаряна необоснованна, он играет постоянно
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Критика Захаряна? Почему он якобы не играет и сидит на банке? Мне кажется, Арсен много играет в Испании. И ещё адаптация у него проходит, сами понимаете. Критика в его адрес вообще необоснованная. Он молодец, играет постоянно — в каждом матче почти», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

7 января россиянин вышел в стартовом составе команды в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Малагой». Игрок провёл на поле весь первый тайм и был заменён в перерыве.

Игрок в сезоне-2023/24 в 19 матчах за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее Захарян рассказал об основных сложностях после перехода в испанский клуб.

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