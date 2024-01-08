Захарян: сейчас в «Реал Сосьедад» я наслаждаюсь и работаю

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал об основных сложностях после перехода в испанский клуб.

«Моя замена связана с тем, что чуть повредил спину в первом тайме, сказали не рисковать. Я уже играл справа, это не прям что‑то новое для меня. Самым трудным было начало, когда я только приехал, заболел пару раз. Сейчас я наслаждаюсь, кайфую и работаю, доволен», — цитирует Захаряна «Матч ТВ».

7 января россиянин вышел в стартовом составе команды в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Малагой». Игрок провёл на поле весь первый тайм и был заменён в перерыве.

Игрок в сезоне-2023/24 в 17 матчах за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение касательно игрового потенциала Захаряна в «Реал Сосьедад».