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Захарян: сейчас в «Реал Сосьедад» я наслаждаюсь и работаю

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал об основных сложностях после перехода в испанский клуб.
Захарян: сейчас в «Реал Сосьедад» я наслаждаюсь и работаю
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Моя замена связана с тем, что чуть повредил спину в первом тайме, сказали не рисковать. Я уже играл справа, это не прям что‑то новое для меня. Самым трудным было начало, когда я только приехал, заболел пару раз. Сейчас я наслаждаюсь, кайфую и работаю, доволен», — цитирует Захаряна «Матч ТВ». 

7 января россиянин вышел в стартовом составе команды в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Малагой». Игрок провёл на поле весь первый тайм и был заменён в перерыве.

Игрок в сезоне-2023/24 в 17 матчах за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение касательно игрового потенциала Захаряна в «Реал Сосьедад».

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