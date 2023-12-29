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Газзаев — о Захаряне: у Арсена есть задатки, чтобы закрепиться в «Реал Сосьедад»

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение касательно игрового потенциала российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Газзаев — о Захаряне: у Арсена есть задатки, чтобы закрепиться в «Реал Сосьедад»
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Захарян уехал и сейчас старается закрепиться в Испании. Пока он не стал твёрдым игроком основы «Реал Сосьедад», но это одна из лучших команд европейского футбола. Очень хочется, чтобы он там закрепился, адаптация до сих пор продолжается. Задатки у Арсена есть», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, Захарян может достичь высоких результатов.

Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн. 

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян уехал в Россию.

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