В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян уехал в Россию

Пресс-служба «Реал Сосьедад» рассказала о состоянии российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Команда находится в отпуске, а Захарян уехал в Россию. О его состоянии будет известно 29 декабря, когда по возвращении все игроки команды пройдут медицинское обследование», — цитирует представителя клуба Sport24.

Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее в «Реал Сосьедад» подтвердили, что Захарян пропустит матч с «Кадисом» из-за проблем со здоровьем.