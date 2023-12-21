В «Реал Сосьедад» подтвердили, что Захарян пропустит матч с «Кадисом» из-за проблем со здоровьем

В пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили, что российский полузащитник Арсен Захарян не сможет принять участие в матче с «Кадисом».

«У Захаряна перегрузка подколенного сухожилия правой ноги. По этой причине футболист не попал в заявку на ближайший матч», — приводит слова пресс-службы Sport24.

Встреча пройдёт 21 декабря в Кадисе.

Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за баскскую команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу.

«Реал Сосьедад» (30 очков) занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, что ему интересно наблюдать за игрой Захаряна.