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Пиняев: интересно наблюдать за игрой Захаряна в Испании

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Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, что ему интересно наблюдать за игрой полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
Пиняев: интересно наблюдать за игрой Захаряна в Испании
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«За полчаса до матча «Сосьедада» захожу в онлайн, смотрю: в составе Арсен или нет. Если в составе, смотрю матч полностью. Мне интересно и приятно наблюдать за человеком, который играл рядом с нами, а сейчас поехал на европейскую арену и там старается себя показать», — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» пробился в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы D. Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за баскскую команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу.

В 1/8 финала турнира испанская команда сыграет с ПСЖ.

Ранее Алдонин заявил, что будет поддерживать Захаряна и Кварацхелию в плей-офф Лиги чемпионов.

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