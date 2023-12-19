Пиняев: интересно наблюдать за игрой Захаряна в Испании

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, что ему интересно наблюдать за игрой полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«За полчаса до матча «Сосьедада» захожу в онлайн, смотрю: в составе Арсен или нет. Если в составе, смотрю матч полностью. Мне интересно и приятно наблюдать за человеком, который играл рядом с нами, а сейчас поехал на европейскую арену и там старается себя показать», — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» пробился в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы D. Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за баскскую команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу.

В 1/8 финала турнира испанская команда сыграет с ПСЖ.

Ранее Алдонин заявил, что будет поддерживать Захаряна и Кварацхелию в плей-офф Лиги чемпионов.