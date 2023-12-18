Алдонин заявил, что будет поддерживать Захаряна и Кварацхелию в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин признался, что будет болеть за российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и грузинского нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию в Лиге чемпионов.

«Можно поддержать обоих футболистов, тем более Хвича долгое время играл в России. Мне было очень приятно следить за ним в прошлом сезоне и в нынешнем. Я с удовольствием буду болеть за Кварацхелию и Захаряна. Плей-офф Лиги чемпионов — это очень высокий уровень и определённая веха в истории каждого игрока и клуба», — сказал экс-игрок RT.

Ранее Алдонин заявил, что матчи с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов будут большим вызовом для Захаряна.