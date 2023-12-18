Алдонин заявил, что будет поддерживать Захаряна и Кварацхелию в плей-офф Лиги чемпионов
- РИА Новости
«Можно поддержать обоих футболистов, тем более Хвича долгое время играл в России. Мне было очень приятно следить за ним в прошлом сезоне и в нынешнем. Я с удовольствием буду болеть за Кварацхелию и Захаряна. Плей-офф Лиги чемпионов — это очень высокий уровень и определённая веха в истории каждого игрока и клуба», — сказал экс-игрок RT.
Ранее Алдонин заявил, что матчи с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов будут большим вызовом для Захаряна.