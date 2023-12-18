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Алдонин: матчи с ПСЖ в Лиге чемпионов будут большим вызовом для Захаряна

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой испанский «Реал Сосьедад», за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, встретится с «Пари Сен-Жермен».
Алдонин: матчи с ПСЖ в Лиге чемпионов будут большим вызовом для Захаряна
  • РИА Новости

«Реал Сосьедад» проводит потрясающий сезон, у них выросло достойное поколение игроков, и то, что они смогли занять первое место в своей группе, говорит об их высоком уровне. Но это не самый удачный жребий для них. Понятно, что парижане сейчас не в самом лучшем состоянии, но, учитывая их состав и опыт борьбы в еврокубках, это очень серьёзный соперник. Они являются фаворитом в этой паре.

Советую Захаряну очень внимательно играть у своих ворот и ответственно действовать при создании голевых моментов. Матчи против ПСЖ будут большим вызовом для него и партнёров. Это хорошая возможность проявить себя», — заявил Алдонин RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре Захаряна в «Реал Сосьедад».

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