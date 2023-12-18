Алдонин: матчи с ПСЖ в Лиге чемпионов будут большим вызовом для Захаряна
- РИА Новости
«Реал Сосьедад» проводит потрясающий сезон, у них выросло достойное поколение игроков, и то, что они смогли занять первое место в своей группе, говорит об их высоком уровне. Но это не самый удачный жребий для них. Понятно, что парижане сейчас не в самом лучшем состоянии, но, учитывая их состав и опыт борьбы в еврокубках, это очень серьёзный соперник. Они являются фаворитом в этой паре.
Советую Захаряну очень внимательно играть у своих ворот и ответственно действовать при создании голевых моментов. Матчи против ПСЖ будут большим вызовом для него и партнёров. Это хорошая возможность проявить себя», — заявил Алдонин RT.
Ранее российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре Захаряна в «Реал Сосьедад».