Пчёлкин считает, что на фиджитал-игры стоит добавить Матчи всех звёзд

Комментатор Алексей Пчёлкин заявил, что в программу Фиджитал-игр нужно добавлять Матчи всех звёзд для увеличения популярности мероприятия.

«Обязательно. Медийные команды должны быть — и не только в футболе, но и в остальных видах. К сожалению, большинство коллективов не могут похвастаться громким именем. Поэтому аудитория не особо проявляет интерес. Каким бы крутым ни был проект, на неизвестных люди не пойдут. Это нормально и логично. Так можно анонсировать концерт неизвестного певца и ждать, что билеты купят тысячи человек», — заявил Пчёлкин RT.

Он также отметил популярность медиафутбола.

«Когда на соревнования приезжают 2Drots и «Амкал», все трибуны забиты. Их противостояние всегда привлекает внимание, с ними приезжают фотографироваться, что-то спрашивают», добавил Пчёлкин.

Полностью интервью Пчёлкина читайте на сайте RT.

Ранее Пчёлкин поделился тонкостями своей работы и рассказал, с какими подводными камнями столкнулся в ходе карьеры.