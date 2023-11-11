«Ювентус» обыграл «Кальяри» и вышел в лидеры Серии А

«Ювентус» на своём поле нанёс поражение «Кальяри» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра в Турине завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Массимилиано Аллегри.

В составе победителей мячи забили Бремер (60-я минута), Даниэле Ругани (70-я). У проигравших отличился Альберто Доссена (75-я).

«Ювентус» набрал 29 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Кальяри» (девять очков) занимает 17-ю строчку. Вернуть себе лидерство в чемпионате может «Интер» (28), который в матче 12-го тура 12 ноября примет на своём поле «Фрозиноне» (15).

Ранее бывший футболист «Ювентуса» Сергей Алейников высказал мнение касательно возможного перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в туринский клуб.