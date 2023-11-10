Алейников: переезд Сперцяна в «Ювентус» — слухи

Бывший футболист «Ювентуса» Сергей Алейников высказал мнение касательно возможного перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в туринский клуб.

«Интерес «Ювентуса» к Сперцяну — пока только слухи. В Италии, когда происходит предложение о покупке игрока, — это всегда слухи не на один день. Это всё происходит для того, чтобы держать в тонусе болельщиков и журналистов. Но если у Эдуарда будет такой шанс, то грех им не воспользоваться», — цитирует Алейникова «Чемпионат».

По информации Tuttosport, итальянский клуб будет следить за развитием футболиста до следующего лета.

Как сообщает источник, скауты «Ювентуса» изучают множество видео с участием Сперцяна.

В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 17 матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Полузащитник является выпускником академии «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются клубы из Германии и Испании.