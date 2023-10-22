Столяров назвал Dota 2 и FIFA самыми яркими дисциплинами кибер- и фиджитал-спорта

Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров назвал самые яркие дисциплины кибер- и фиджитал-спорта.

«Это вкусовщина: то, что нравится мне, может не зайти зрителям. В киберспорте, в вызове номер три — это Dota 2. Как ни крути. Существует ещё MLBB — очень популярная в юго-восточной Азии. Очень высокие показатели просмотров при транслировании в Малайзии, Индонезии или Камбодже. Российские спортсмены тоже начинают проникаться и играть. Это тёмная лошадка, которая способна взорвать рынок.

В фиджитал-спорте? Конечно же, футбол. FIFA популярнее, чем NHL или NBA, — это если речь идёт о классических видах. Из технологического вызова — гонки дронов. Мне представляется это крайне недооценённой историей», — заявил Столяров в интервью RT.

Ранее Столяров рассказал о готовности к Играм Будущего.