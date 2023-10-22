Столяров — о подготовке к Играм Будущего: ни одна критическая точка не пропущена

Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал о готовности к соревнованиям, которые состоятся в Казани в феврале 2024 года.

«Представьте себе мастер-план: простыня, на которой две тысячи точек. Некоторые функции на 100% выполнили свою задачу: например, собрали призовой фонд или выбрали подрядчиков по питанию.

А у других функций не наступила высокая степень готовности — они только раскручиваются. К примеру, оформление города. Макеты готовы, однако размещать их по столице Татарстана ещё не начали. Ни одна критическая точка в этом мастер-плане не пропущена. У нас нет огрехов и движения вправо по шкале времени. Мы ничего не отодвигаем», — заявил Столяров в интервью RT.

Ранее Игорь Столяров объяснил, чем отечественная платформа «РусТайминг» отличается от иностранного аналога.