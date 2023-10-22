Столяров назвал универсальной российскую спортивную IT-платформу «РусТайминг»

Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров объяснил, чем отечественная платформа «РусТайминг» отличается от иностранного аналога.

«РусТайминг» изначально разрабатывался как своя платформа фиджитал-спорта. Это нетривиальная история: снимать показания счётчика с классического спорта, при этом не прерывая процесса снятия показаний со сквозным счётом из киберспорта. И именно в виртуальных видах спорта есть отдельные нюансы: например, снятие показаний с FIFA. Они не предоставляют API. Это сложность, которую мы успешно преодолевали.

Есть платформы, которые обеспечивают проведение игр — Games Management System (GMS), а существует также OVR&TS — это система хронометража. Так вот интегрированных систем, способных обеспечивать и то и другое, крайне мало. В связи с этим, мы начали разрабатывать всё практически с нуля. Некоторые модули мы покупали и дорабатывали их до состояния сопряжённой работы. Так и родилась универсальная «РусТайминг», которая подходит не только для фиджитал- и кибертурниров, но и для классического спорта», — заявил Столяров в интервью RT.

Ранее Столяров высказался о нововведениях на турнирах по фиджитал-дисциплинам.