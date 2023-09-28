Матыцин: на Играх Будущего будет введена система электронного стадиона

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о дисциплинах киберспортивного проекта «Игры Будущего».

«Фиджитал-спорт занял свою нишу, мы уже видим последователей. Это про новое шоу, картинку, зрителей. Для зрителей на турнирах у нас предусмотрена такая функция, как электронный стадион, — управление для зрителя с телефона, будет свой аватар, разные эмоции. Аватар может наблюдать за своей командой, радоваться, грустить, его эмоции будут отображаться на экране телефона. В самом приложении мы сделали виртуальную копию стадиона, на котором находитесь вы и созданный вами человечек», — заявил Матыцин.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил команды из всех стран мира на Игры Будущего.