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Матыцин: на Играх Будущего будет введена система электронного стадиона

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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о дисциплинах киберспортивного проекта «Игры Будущего».
Матыцин: на Играх Будущего будет введена система электронного стадиона
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Фиджитал-спорт занял свою нишу, мы уже видим последователей. Это про новое шоу, картинку, зрителей.  Для зрителей на турнирах у нас предусмотрена такая функция, как электронный стадион, — управление для зрителя с телефона, будет свой аватар, разные эмоции. Аватар может наблюдать за своей командой, радоваться, грустить, его эмоции будут отображаться на экране телефона. В самом приложении мы сделали виртуальную копию стадиона, на котором находитесь вы и созданный вами человечек», — заявил Матыцин.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил команды из всех стран мира на Игры Будущего.

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