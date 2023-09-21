Беллингем: я не думал, что всё будет хорошо с голами

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оценил свой гол в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Унионом».

«Я парень уверенный, но я не думал, что будет так хорошо с голами. Мы провели пять матчей в Примере и один в Лиге чемпионов и одержали шесть побед, жаловаться нам точно не на что», — цитирует Беллингема сайт УЕФА.

Игра между командами завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Джуд Беллингем.

Таким образом, «Реал» набрал три очка и занимает первое место в группе C. У «Униона» ноль очков.

Ранее сообщалось, что Беллингем после матча случайно зашёл в автобус сборной Украины.