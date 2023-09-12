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Беллингем после матча случайно зашёл в автобус сборной Украины

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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем после матча с командой Украины в рамках квалификации к чемпионату Европы перепутал автобус.
Беллингем после матча случайно зашёл в автобус сборной Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Joe Prior/Visionhaus

По окончании игры на парковке англичанин по ошибке зашёл в автобус украинской команды. После того как ему указали на оплошность, он смеясь вышел из транспорта украинской сборной.

Встреча пятого тура группы C в польском Вроцлаве завершилась со счётом 1:1.

Англия с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы. Украина (семь) занимает вторую строчку.

Ранее сообщалось, что Португалия в матче с Люксембургом одержала свою самую крупную победу в истории.

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