Беллингем после матча случайно зашёл в автобус сборной Украины

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем после матча с командой Украины в рамках квалификации к чемпионату Европы перепутал автобус.

По окончании игры на парковке англичанин по ошибке зашёл в автобус украинской команды. После того как ему указали на оплошность, он смеясь вышел из транспорта украинской сборной.

Встреча пятого тура группы C в польском Вроцлаве завершилась со счётом 1:1.

Англия с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы. Украина (семь) занимает вторую строчку.

Ранее сообщалось, что Португалия в матче с Люксембургом одержала свою самую крупную победу в истории.