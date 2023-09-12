Беллингем после матча случайно зашёл в автобус сборной Украины
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По окончании игры на парковке англичанин по ошибке зашёл в автобус украинской команды. После того как ему указали на оплошность, он смеясь вышел из транспорта украинской сборной.
Встреча пятого тура группы C в польском Вроцлаве завершилась со счётом 1:1.
Англия с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы. Украина (семь) занимает вторую строчку.
Ранее сообщалось, что Португалия в матче с Люксембургом одержала свою самую крупную победу в истории.