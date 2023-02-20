Прокуратура Швейцарии может завести дело на фанатов, напавших на россиянина

Представитель швейцарской прокуратуры Базеля Мартин Шютц сообщил, что напавших на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Артёма Овсянникова на стадионе клуба в Швейцарии могут привлечь к ответственности по статье о дискриминации.

«Из предоставленного вами видео не ясно, как конкретно, почему и с какими последствиями к молодому человеку подошёл третий человек… В описанных там случаях может быть применён состав преступления «Дискриминация и разжигание ненависти (ст. 261 УПК)», — приводит слова Шютца РИА Новости.

20 февраля сын пресс-атташе тульского «Арсенала» записал видео, в котором рассказал, что его избили на фан-секторе «Базеля». Он отметил, что один из фанатов был возмущён тем, что он говорил по-русски на видео. Позднее в «Базеле» объяснили поведение болельщиков, напавших на россиянина.

Ранее сообщалось, что известный фанат «Спартака» Олег Семёнов убеждён, что в Швейцарии нет ненависти к россиянам.