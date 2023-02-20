Известный фанат «Спартака»: в Швейцарии нет ненависти к россиянам

Известный фанат «Спартака» Олег Семёнов убеждён, что в Швейцарии нет ненависти к россиянам.

«Убеждён, что в Швейцарии нет ненависти к россиянам, ведь эта страна — одна из немногих европейских стран, сейчас занимающих нейтральную позицию по отношению к нам.

Помню, как в 2011-м «Спартак» играл с «Базелем» и мы ездили на тот матч в Швейцарию. Даже зашли к ним в бар до игры, и всё было абсолютно нормально. Выпивали все. Никакой агрессии не заметил. Лишь когда вышли из заведения, на улице подошли местные ребята и очень культурно объяснили, что, если хотим подраться, у них есть столько-то человек. То есть пытались договориться о честной драке. Всё культурно. Никакого быдлячества», — заявил Семёнов RT.

20 февраля сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Артём Овсянников записал видео, в котором рассказал, что его избили на фан-секторе «Базеля». Он отметил, что один из фанатов был возмущён тем, что он говорил по-русски на видео.

Ранее Семёнов заявил, что не считает, что национальность Овсянникова стала причиной нападения на него в Швейцарии.